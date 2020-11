A International Youth Fellowship - IYF, com o objetivo de ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio entre a relação trabalho X mudanças em tempos da Covid-19 no jornalismo, promoverá um treinamento de educação emocional em parceria com o International Mind Education Institute - Imei Brasil.

O curso será gratuito. Haverá palestras semanais iniciando-se no dia 03 de novembro até o dia 21 de dezembro, todas as segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, com diversos temas para reflexão emocional e desenvolvimento pessoal.

Os preletores convidados, são doutores sul-coreanos na área educacional, como o Dr. Jae Hong Kim, (Presidente Global do International Mind Education Institute), Dr. Ki sung Kim (reconhecido pela implantação da educação emocional em mais de 3.500 agências de correção ao redor do mundo) e o Dr. Beom Seop Kim (Dr. José Kim - Presidente do IMEI Brasil).

Fundado em 2013 na Coreia do Sul, e no Brasil em fevereiro em 2017, o International Mind Education Institute - IMEI é uma associação civil, sem fins lucrativos, dedicado à educação, mais especificamente à educação emocional.

Para participar basta informar o número do telefone/Whatssapp e o nome do jornal, rádio ou mídia que faça parte para o WhatsApp 11 97432-2748 – Luciana Quevedo.

Mais informações: (11) 97055-4160 WhatsApp - Davi Lee

Facebook: https://www.facebook.com/groups/fjb2020/

Site: imei.org.br

Site: iyf.org.br