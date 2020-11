Em Peixoto de Azevedo mais de 30 motocicleta foram apreendidas e duas pessoas foram presas por direção perigosa.

O 15º Comando Regional da PM afirmou que em janeiro tem a previsão de receber motos novas para reativar o Comando de Ações Rápidas (CAR) e terá condições de combater com superioridade os crimes de trânsito, bem como a prática de ilícitos penais, e fará uma nova operação.

Em Matupá também foram aprendidas uma pistola, 16 munições calibre 9 milímetros, carregador de munições e R$ 1,9 mil, no último sábado, na avenida Sebastião Alves Júnior. A operação também foi desenvolvida nas cidades de Itaúba, Santa Helena, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Nova Guarita, Matupá, Guarantã do Norte e Novo Mundo, Peixoto e o Distrito de União do Norte, que fazem parte do 15º Comando Regional da PM.