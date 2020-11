Oito candidatos foram eleitos prefeitos em municípios de Mato Grosso sem concorrerem com nenhuma outra pessoa na disputa. Veja a seguir a lista dos vitoriosos:

Em Castanheira (779 km a noroeste de Cuiabá), o candidato Juninho (PT) foi eleito com 3.158 votos.

Em Itanhangá (150 km ao norte de Cuiabá), o candidato Edu (PL) foi eleito com 3.118 votos.

Em Marcelândia (710 km ao norte de Cuiabá), o candidato Celso Padovani (DEM) foi eleito com 5.328 votos.

Em Nova Guarita (897 km ao norte de Cuiabá), o candidato Zeca (DEM) foi eleito com 1.562 votos.

Em Ponte Branca (491 km ao sul de Cuiabá), o candidato Clenei Parreira (Pode) foi eleito com 1.353 votos.

Em Porto Alegre do Norte (1.125 a nordeste km a nordeste de Cuiabá), o candidato Daniel do Lago (PDT) foi eleito com 5.124 votos.

Em Salto do Céu (371 km a oeste de Cuiabá), o candidato Professor Mauto (Solidariedade) foi eleito com 2.100 votos.

Em União do Sul (719 km ao norte de Cuiabá), o candidato Claudio do Posto (MDB) foi eleito com 1.618 votos

.