O novo secretário de Estado de Educação, Alan Porto, assume na terça-feira (3), às 8 horas, no auditório da Seduc. A posse terá a presença do governador Mauro Mendes e do vice-governador Otaviano Pivetta. O novo secretário recebeu o convite com a responsabilidade de aplicar no Estado as melhores práticas pedagógicas existentes no país para modernizar a educação e a qualidade do ensino.

Alan Porto é engenheiro civil e está na Seduc desde de 2017, primeiro, como secretário adjunto de Obras e, em seguida, secretário adjunto-executivo. Também foi secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, durante a gestão de Mauro Mendes, na prefeitura da capital.

Ele assume com a saída de Marioneide Kliemaschewsk, no último dia 30, que permaneceu 20 meses na titularidade da pasta.