Dinheiro para tomar um cafezinho ou comer um pão de queijo. R$ 2,50, esse foi o ‘investimento’ feito pelo novo milionário de Sinop, que ganhou mais de R$ 4,1 milhões, ontem à noite, no prêmio principal da Lotofácil, de acordo com a divulgação da Caixa Econômica Federal.

Com uma aposta simples, o ‘sortudo’ escolheu os números 01, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 e 25, acertando todos. O jogo foi feito em uma casa lotérica localizada no Jardim Primaveras, que iniciou suas atividades em 2014. Por questões de segurança, a Caixa não identifica nome e idade dos ganhadores.

Ao Só Notícias, o professor de Economia da Universidade do Estado de Mato Grosso, Lindomar Pegorini Daniel projetou que, se investido integralmente em poupança, o valor do prêmio rende mais de R$ 5 mil por mês. O cálculo foi feito considerando a taxa de variação de outubro, de 0,12%.

Já no Tesouro Selic, título que remunera a Taxa Selic, o montante renderia mais de R$ 6,6 mil/mês. O rendimento seria o mesmo alcançado no Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que é outra taxa de referência para aplicações. Ambas as projeções também foram feitas considerando a variação de outubro, que foi de 0,16%.

Além disso, com o prêmio, seria possível comprar, por exemplo, aproximadamente 84 carros populares 0 km, com preço de até no máximo R$ 50 mil (Fiats Uno, Mobi, GM Onix, VW Gol, dentre outros).

Já se desejasse investir em imóveis, o sortudo conseguiria comprar cerca de 23 casas no padrão popular (com sala e cozinha conjugadas, dois quartos e banheiro social), com preço médio entre R$ 175 e 180 mil.

Só Notícias/Luan Cordeiro e Herbert de Souza (foto: Nathan Neumann/assessoria)