odo homem, a partir dos 50 anos, deve consultar anualmente o urologista para realização do exame da próstata e do exame de sangue (PSA).

Mas você sabia, que o homem deve consultar o urologista sobre o câncer de próstata muito antes dessa idade?

.

Realmente, a prevenção do Câncer de Próstata é muito importante, mas não podemos nos esquecer que o programa de saúde do homem começa muitos antes disso. Na verdade, orienta-se que, até os 35 anos, o paciente deve realizar check-up com o urologista a cada 2 anos; a partir dos 35 anos, as consultas devem ser anuais.

Portanto, mesmo que o homem ainda não tenha 45 anos, é muito importante consultar um urologista. Quanto mais cedo for detectado um problema de saúde, melhor é o tratamento e maior são as chances de cura.

O CENTRO MÉDICO DOMINGOS SALOMÃO, agora oferece a atenção que o homem merece ao cuidar de sua saúde com o Urologista Dr. LAIR TIAGO DE MARCHI.

Portanto, se você quer realizar uma consulta, entre em contato com nossa equipe!

Telefones:

(66)3552-1737 / 99602-6712