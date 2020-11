O Nova Mutum fez o dever de casa e acaba e vencer o Sinop Futebol Clube por 1 a 0, no estádio Valdir Doilho Wons, pelas quartas de final, na retomada do Campeonato Mato-grossense que estava paralisado devido à pandemia da Covid e, agora, terá vantagem do empate no jogo de volta, marcado para dia 18, às 15h, no estádio Gigante do Norte. Elder marcou o único gol do confronto.

O resultado também deixou o Azulão mais perto da classificação para Copa do Brasil. Este ano, o campeão, vice e também o terceiro colocado do Estadual herdará a vaga, que antes era decidida entre as equipes da Copa FMF, mas foi cancelada após acordo entre os dirigentes dos clubes, em decorrência da pandemia.

Em tarde chuvosa e confronto marcado por inúmeras faltas, as duas equipes começaram se estudando e aos poucos foram pegando ritmo de jogo. O Nova Mutum fazia mais passes de bolas, enquanto o Galo pressionava na marcação. Aos 15 minutos, foi a primeira chance clara do Azulão, mas não conseguiu finalizar com perfeição e bola parou com o goleiro Pedro do Sinop.

O Galo começou a apertar, Tiarinha tentou jogada pela lateral, mas foi travado por três. O atacante Robson tomou cartão amarelo em uma entrada por trás no jogador do Mutum. A jogada gerou confusão no meio de campo e o árbitro teve que pedir calma.

Na cobrança de escanteio, a bola sobrou na área do Mutum, mas não parou no chão, o Galo não conseguiu criar a jogada e a zaga chegou para tirar qualquer perigo. O Sinop conseguiu fazer cruzamento na área, rasteiro, mas a boa foi fraca e ficou com o goleiro Gabriel do Mutum.

Aos 36 minutos, no contra-ataque Maicon do Mutum saiu na cara do gol livre, mas o árbitro marcou impedimento. Tiarinha, na cobrança de falta bateu direto, mas a bola subiu de mais. Fim de primeiro tempo.

Na etapa complementar, na cobrança de escanteio, Gustavo do Mutum colocou na área, mas atento o goleiro do Sinop ficou com a bola e fez rápida ligação com o ataque. Na bola cruzada na frente do gol do Sinop, Bruno não dominou, bateu de qualquer jeito e perdeu a chance de abrir o marcador para o Azulão da Massa.

Aos 16 minutos Elder, recebeu cruzado na área não perdoou e marcou o primeiro do Nova Mutum. O Azulão pegou fôlego com o gol, começou a trabalhar mais as jogadas e partia para o ataque.

O Sinop seguia tentando jogadas pelo meio, mas não conseguia furar a barreira do Nova Mutum. Sem grandes oportunidades, o Galo seguia nos passes de bola e prendendo as jogadas, enquanto o Azulão mantinha marcação.