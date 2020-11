O Nova Mutum está classificado para a semifinal do Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi 2020. O Azulão da Massa empatou com o Sinop por 1 a 1, e assegurou a vaga entre os semifinalistas. Cris Magno marcou o gol da classificação.

No confronto de ida, a equipe do médio norte havia superado o Galo do Norte em Nova Mutum. Com a igualdade no placar, a equipe treinada pelo jovem técnico Dema retorna do Estádio Gigante do Norte com a classificação na bagagem.

Em sua primeira participação na elite do futebol estadual, o Nova Mutum já está entre as quatro melhores agremiações do estado. Caso avance para a final, a equipe conseguirá o feito de ir para a Copa do Brasil e Série D. O adversário saíra do confronto entre Cuiabá e Luverdense que duelam nos próximos dia 3 e 6 de dezembro.

Por Higor Vinicius Ramos / Assessoria FMF