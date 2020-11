O atacante Weyderson China está de casa nova. Após defender o Mamoré no Módulo II do Campeonato Mineiro, o jogador acertou com o União Luziense, clube da cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Mineiro, de Além Paraíba, o jogador comemorou o acerto com o novo clube. “Feliz em poder dar sequência na minha carreira e também por continuar em Minas Gerais, que é o meu estado e que eu tenho muito carinho. Agradeço muito o Mamoré pela oportunidade e ficarei na torcida pelo sucesso do clube, procurei fazer o meu melhor sempre que estive em campo. Agora é focar neste novo desafio”, contou China, que se despede do Mamoré com um gol e uma assistência.

O atleta, de 22 anos, se apresenta oficialmente nos próximos dias e se junta ao elenco que já está em preparação para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. A estreia da equipe acontece no dia 21 deste mês, fora de casa, contra o América de Teófilo Otoni. “Espero aproveitar a oportunidade que o clube está me dando e mostrar o meu melhor futebol. Sei que o grande objetivo é o acesso e vamos em busca dele. A expectativa é a melhor possível, não vejo a hora de iniciar o campeonato e estar em campo jogando”, finalizou.





Foto: Divulgação | E.C Mamoré

Assessor de Imprensa