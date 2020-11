O deputado federal José Medeiros (Pode) pesquisa de intenções de votos em Rondonópolis, com 17%. É o que revela pesquisa do Ibope inteligência, encomendada e divulgada pelo jornal A Tribuna. Medeiros tem base eleitoral na cidade, que é a terceira maior do Estado. A segunda colocação na cidade é da Coronel Fernanda (Patriota), com 14%, na estimulada. Ambos são ligados ao presidente Jair Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada de 31 de outubro a 2 de novembro com 406 entrevistados e está registrada sob o número MT‐07517/2020. A margem de erro de 5 pontos percentuais desta pesquisa. Ainda conforme a Ibope, Nilson Leitão (PSDB) e Sargento Elizeu Nascimento (DC) aparecem com 5%, cada.

Valdir Barranco (PT) tem 4%; Procurador Mauro (PSOL) possui 3%; e Euclides Ribeiro (Avante) tem 2%. Já Feliciano Azuaga (Novo) e Reinaldo Morais (PSC) são mencionados por 1% dos eleitores, cada. Indecisos somam 15% e brancos e nulos são 9%.

Na espontânea, quando os candidatos não são apresentados aos entrevistados, Medeiros também lidera com 8%, seguido por Fernanda e Fávaro, ambos com 6%. Neste cenário, Pedro Taques aparece com 3% em Rondonópolis.

Nilson Leitão (PSDB) e Valdir Barranco (PT) ficam com 2%. Sargento Elizeu Nascimento (DC) aparece com 1%. Euclides Ribeiro (Avante), Feliciano Azuaga (Novo) e Procurador Mauro (PSOL) não atingiram 1% das citações. Reinaldo Morais (PSC) não pontuou. Outros nomes foram citados por 1% dos entrevistados.

Brancos ou nulos chegam a 11% e outros 59% não sabem ou preferem não opinar.

Da Redação