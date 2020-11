A lista dos locais de prova para o processo seletivo para diretor escolar das escolas estaduais de Mato Grosso está disponível para consulta, e pode ser acessada CLICANDO AQUI. A seleção é realizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

De acordo com o edital 005/2020 da Seduc, a prova objetiva ocorrerá no dia 30 de novembro – das 14h às 18h. O candidato deverá se apresentar no local 30 minutos antes do início da prova, portando documento de identificação oficial com foto e caneta esfereográfica azul ou preta de material transparente.

A seleção será composta por quatro etapas, sendo a primeira com prova objetiva com 40 questões, com quatro alternativas de caráter eliminatório e classificatório.

A segunda etapa será a análise de títulos e currículos de caráter classificatório. A terceira etapa prevê a atribuição da unidade escolar escolhida na Assessoria Pedagógica, de acordo com a classificação geral do município. Por último, a elaboração, apresentação e entrega do plano de trabalho de acordo com o edital.