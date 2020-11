O calendário acompanha o novo prazo de vencimento do IPVA, publicado por meio do decreto estadual nº 506 de 02 de junho de 2020

Lidiana Cuiabano

|

Detran-MT

Proprietários de veículos com placas final 6 e 7 têm até o dia 30 de novembro para pagar o Licenciamento Anual. O prazo do calendário de vencimento do Licenciamento foi prorrogado pelo Detran-MT em razão dos reflexos financeiros causados pela propagação do novo coronavírus no Estado.

O calendário acompanha o novo prazo de vencimento do IPVA, publicado por meio do decreto estadual nº 506 de 02 de junho de 2020.

Para licenciar o veículo, o proprietário deve pagar todos os débitos como IPVA, Seguro DPVAT, a própria taxa de Licenciamento, além de possíveis multas. Após os pagamentos, basta entrar no site do site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br) e digitar os dados do veículo como a placa e o Renavam no campo “Consulte Seu Veículo”.

Em seguida, vai abrir uma página contendo todas as informações do veículo e a opção “Clique Aqui para Imprimir o CRLV Digital”. O modelo para impressão A4 irá aparecer na tela para impressão. O procedimento pode ser feito em qualquer lugar em que o cidadão tiver acesso à internet e impressora.

O Detran-MT reforça que a nova versão do licenciamento, para impressão em papel A4, é de caráter definitivo, não sendo mais emitido no Detran-MT o licenciamento em papel moeda, antigo “verdinho”.

O documento em papel A4 possui o mesmo valor jurídico do antigo com autenticidade e segurança garantidos por meio de QR Code, que está ligado à base nacional de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Calendário prorrogado

Além dos veículos com placas final 6 e 7, também foram estendidos os prazos para pagamento do licenciamento dos veículos com placas finais 8, 9 e 0, que terão até o dia 31 de dezembro para quitar o licenciamento.