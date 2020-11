O Jornalista Ediney Menezes foi morto a tiros na noite deste domingo 15 por volta das 22:15 hs, próximo a Avenida Itamar Dias no Bairro Liberdade

A Policia Militar foi solicitada para atender a ocorrência e esteve presente no local quando chegou constatou a veracidade das informações, Ediney foi atingido com vários tiros que atingiu a cabeça da vitima, segundo registros o suspeito estava em uma motocicleta de cor preta, foi a única informação repassada aos policiais, que já começaram o serviço de investigação.

O promotor de justiça Dr. Marcelo esteve no local acompanhando e solicitando algumas informações com os policiais, o carro do jornalista Ediney estava ligado próximo a esquina, a câmera de um estabelecimento comercial próximo pode ter filmado toda a ação, os policiais irão querer do comerciante as imagens de segurança externa.

Por Resumo Diário