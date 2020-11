A organização International Youth Fellowship - IYF BRASIL, conhecida também como Comunhão Internacional de Jovens, c

om o objetivo de contemplar Jornalistas e comunicadores parceiros da organização, realizou na noite desta segunda-feira (09/11),

o segundo encontro do webinário de Educação Emocional para Jornalistas e comunicadores,

apresentando o tema: “ A causa fundamental e a solução dos problemas do coração. ”

Dando início ao evento, a editora-chefe da revista mundialmente conhecida Tomorrow, Hyun Joo Cho, jornalista e editora há 30 anos, demonstrou simpatia pelo Brasil na sua fala dizendo: “Eu não conheço o Brasil, mas ouvi que são muito carinhosos. ” E, acrescentou que se encontrou com muitas pessoas que eram bem-sucedidas, porém sentiam um vazio no coração, mas os que trabalham com a Educação Emocional da IYF, sendo felizes, transmitindo essa felicidade aos demais por meio do jornalismo.

O webinário teve o seu momento de descontração com a apresentação do belíssimo Coral Gracias, que interpretou a canção Color Esperança.

O palestrante da noite, Dr. Jae Hong Kim, falou sobre as causas fundamentais do coração e a solução dos problemas do coração, entre os diversos tópicos ressaltou: “O que causa as feridas nas relações, não é a personalidade da outra pessoa e sim uma imagem da pessoa perfeita do parceiro ou parceira que as pessoas guardam dentro de si, e tentam corrigir seu parceiro (a), ao invés de quebrar a imagem de homem perfeito ou da mulher perfeita que há na sua imaginação. ”

O encerramento do evento foi marcado pelo momento de reflexão, troca de ideias e depoimentos dos participantes presentes, da estudante e voluntária da organização International Youth Fellowship, que conheceu as palestras de educação emocional através de um dos eventos da Organização IYF, e afirma que:

“As palestras de Educação Emocional mudaram, realmente a minha vida; eu era uma jovem que somente pensava em me suicidar e havia tentado o suicídio por diversas vezes, mas agora, posso dizer que sou feliz e posso trabalhar para que outros jovens como eu possam se encontrar com a IYF e receber a felicidade que eu recebi.”.

Já o Jornalista, psicanalista e dono da Rádio web FIDELIDADE NEWS, sr. Elton Santos foi convidado e participou pela primeira vez do evento dizendo:

“Nesse tempo que estamos vivendo de pandemia essa questão da doença e da saúde emocional tem que ser trabalhados e tenho recebido muita procura não como jornalista, mas como psicanalista, a Covid-19 tem deixado as pessoas com um medo muito grande, um coração muito fraco, muito frágil, e às vezes, as dificuldades da vida se apresentam como uma surpresa muito grande, às vezes você está com saúde, às vezes não está. Às vezes, a circunstâncias da vida vão dando um medo muito grande, gostei muito de participar. ”

O terceiro encontro deste Seminário acontecerá na próxima segunda-feira, dia (16/11), das 19h30 às 20h30. É aberto ao público de Jornalistas e comunicadores sem nenhum custo com transmissão ao vivo pelo ZOOM.

Para participar basta informar o número do telefone/Whatssapp e o nome do jornal, rádio ou mídia que faça parte para o WhatsApp 11 97432-2748 – Luciana Quevedo.

Mais informações: (11) 11 97432-2748 – Luciana Quevedo

Facebook: https://www.facebook.com/groups/fjb2020/

Site: imei.org.br

Site: iyf.org.br