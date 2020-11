Ambulância Toyota Hilux 4x4 totalmente equipada atenderá as demandas de urgência e emergência do interior do município.

O Prefeito Érico Stevan sempre priorizou o aparelhamento da saúde, quer seja da atenção básica através dos Postos de Saúde ou de média e alta complexidade do Hospital Municipal.

A prova inequívoca está justamente na garantia da oferta de transporte humanizado de pacientes de urgência e emergência, bem como, nos contextos pré-hospitalar e inter-hospitalar.

Em quatro anos da atual gestão, somam-se 05 ambulâncias 0 km adquiridas. A última sendo 01 Toyota Hilux 4x4, que está sendo entregue esta semana, totalmente equipada para atender as demandas do interior do município.

“Só neste ano de 2020 foram 02 ambulâncias agregadas a frota da Secretaria de Saúde. O propósito da atual administração é assegurar ao cidadão Guarantaense um transporte rápido, seguro e confiável, quando das urgências na remoção do paciente até as unidades de saúde e o próprio hospital municipal, de acordo com a gravidade do problema. Quanto ao transporte inter-hospitalar, contamos também com UTI Móvel para as transferências dos casos mais complexos para os hospitais regionais de referência do Sistema Único de Saúde – SUS”, disse a Secretária Tatiane Aranda.

Para o Prefeito Érico Stevan, o transporte das pessoas acometidas pela enfermidade ou vítimas de acidentes deve ser com extrema segurança, eficiência, conforto e dignidade, além de cumprir os protocolos, normas e regulamentos.

“Nós trabalhamos com planejamento e organização, daí a aplicação correta dos recursos nas prioridades da área de saúde. São cinco ambulância neste mandato, assegurando e garantindo a integridade dos pacientes, evitando o agravamento de seu quadro clínico e sendo essenciais no salvamento de vidas. É claro, que não desejamos que ninguém fique doente, mas se caso precisar, que a Prefeitura cumpra seu papel de prestar um serviço de excelência aos cidadãos”, comentou o Prefeito Érico Stevan.

Por Noticia Vip