Depois de mais de sete meses de paralisação em decorrência da pandemia do Coronavírus, o Campeonato Mato-grossense tem data definida para retorno. A tabela detalhada divulgada pela Federação Mato-grossense de Futebol, esta tarde, deliberou dois confrontos já para a próxima semana.

Na próxima quarta-feira, abrindo às quartas de final, o Sinop Futebol Clube visita o Nova Mutum, no estádio Valdir Doilho Wons, às 15h30. Já o confronto de volta será dia 18, às 15h, no Gigante do Norte.

Também no dia 11, às 16h, o Dom Bosco recebe o Operário Várzea-grandense, no Dito Souza. O duelo de volta está previsto para o dia 18, às 16h, também no Dito Souza, mas com mando do Chicote da Fronteira.

Na mesma data, o Poconé mede forças com o União de Rondonópolis, em local e data a serem definidos na ida. Já o retorno, será em 25 de novembro, às 16h, no Luthero Lopes.

Já no Passo das Emas, em data ainda não decidida, o Luverdense encara o Cuiabá. A decisão final, com o confronto de volta, será na Arena Pantanal, mas também ainda não tem definição de data e horário, devido a participação do Dourado nas quartas de final da Copa do Brasil.

Confira os confrontos de ida

Nova Mutum x Sinop – Quarta-feira (11), às 15h30/Estádio Waldir Wons

Dom Bosco x Operário – Quarta-feira (11), às 16h/Estádio Dito Souza

Poconé x União – Quarta-feira (18)/local e horário à definir

Luverdense x Cuiabá – data e horário à definir/Estádio Passo das Emas

Jogos de volta

Sinop x Nova Mutum – Quarta-feira (18), às 15h/Estádio Gigante do Norte

Operário x Dom Bosco – Quarta-feira (18), às 16h/Estádio Dito Souza

União x Poconé – Quarta-feira (25), às 16h/Estádio Luthero Lopes

Cuiabá x Luverdense – data e horário à definir/Arena Pantanal