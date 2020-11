O deputado Claudinei teve um panorama da atuação entre as entidades religiosas e o governo estadual

Por fazer parte do Movimento de Cursilho de Cristandade da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Rondonópolis (MT), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), nesta segunda-feira (23), se reuniu com a empresária do ramo imobiliário, Neusa Novais da Rocha – conhecida por Neuzinha, para compreender a parceria entre as instituições religiosas e a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc) que atende a área educacional em sete municípios mato-grossenses.

Neuzinha esclareceu que ao todo são 11 escolas estaduais de origens confessionais ligadas à igreja católica, sendo a Província Santa Teresa do Menino Jesus, Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, Inspetoria Nossa Senhora da Paz e a Diocese de Rondonópolis – Guiratinga. Ela acrescenta que as instituições estão em parceria há quatro décadas na prestação de serviços educacionais por meio do governo de Mato Grosso.

“As instituições religiosas são proprietárias dos imóveis, onde as escolas são abrigadas em regime de locações. Elas indicam a direção da escola em parceria com a Seduc que faz nomeação dos profissionais que estão comprometidos com uma educação de qualidade e gestão com total competência e, claro, colaboram decisivamente na formação da criança e adolescente enquanto cidadão”, explica Novais.

Em Rondonópolis, as escolas estaduais Sagrado Coração de Jesus, São José Operário, Educandário Santo Antônio e La Salle são também de propriedades das instituições religiosas. “Eu tive a oportunidade de conhecer a importância destas escolas no contexto educacional. Já me coloquei à disposição destas entidades que primam por uma educação de qualidade para representá-los junto à Assembleia Legislativa e, claro, mostrar aos meus colegas parlamentares e a sociedade mato-grossense a grandeza do que realizam, onde colocam o seu patrimônio a serviço do estado”, comenta Claudinei.

O parlamentar acrescenta que fará um levantamento das principais necessidades das unidades escolares para que junto com a Seduc possam encontrar as devidas soluções e, assim, manter um ambiente adequado e de qualidade para atender o corpo pedagógico e estudantil.

Além das quatro unidades de Rondonópolis, também consta as escolas estaduais São Francisco (Jaciara), São Lourenço (Dom Aquino), Santa Terezinha (Guiratinga), Poxoréu (Poxoréu), Maria Auxiliadora (Alto Araguaia) e Souza Bandeira (Coxipó Cuiabá).

