O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aproveitou uma de suas tradicionais lives no Facebook para, nacionalmente, pedir votos para a Coronel Fernanda (Patriota), que disputa eleição suplementar ao Senado, em 15 de novembro.

Durante a transmissão ao vivo nesta quinta (5), o presidente disse aos seus seguidores que no início do ano foi apresentado a coronel que, além de mulher e militar, é evangélica. Ele reforçou discurso feito durante a convenção do Patriota, em setembro. Disse que após fechar parceria com a coronel, outros nomes apareceram pedindo seu apoio e que o estado tem bons nomes para a vaga da senadora cassada Selma Arruda (Podemos).

“Pedi informações tempos atrás e conversei com uma então tenente-coronel, agora coronel. Uma pessoa que quando a conheci transmitiu, de imediato, confiança. Ela está vindo na eleição ‘solteira’ (em chapa pura). Tem excelentes candidatos em Mato Grosso, reconheço. Mas, depois que eu fechei com a Fernanda, eles apareceram. Lamento. Teria dificuldade de qualquer maneira, pois temos bons candidatos. Como é uma vaga só, estou com a Coronel Fernanda”, disse.

A eleição suplementar é marcada por candidatos que tentam colar na imagem de Bolsonaro. Entre os que pediram apoio oficialmente ao presidente estão o deputado federal e vice-líder do governo José Medeiros (Podemos) e o empresário Reinaldo Morais (PSC).

Ainda na live, Bolsonaro disse que Fernanda está entre os quatro candidatos com chances de vencer. Faz referência ao resultado da pesquisa Ibope, que aponta a candidata com 8%, atrás apenas de Carlos Fávaro (PSD), Nilson Leitão (PSDB), e Pedro Taques (Solidariedade), empatados na primeira colocação (13%) e Procurador Mauro (Psol), com 7%. “Quem ainda não decidiu (...) peço que quem puder colaborar, vote na Coronel Fernanda”.

O Ibope ouviu 812 eleitores, entre os dias 30 de outubro a 2 novembro, em todo o Estado. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. A pesquisa está registrada sob o número MT- 08527/2020.