Sem mais nenhuma chance de classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o Sinop Futebol Clube voltou a decepcionar, na tarde de terça-feira (17), ao perder por 3 a 0 para o Santos do Amapá, no estádio Zerão, no Macapá, Amapá.

Luciano fez os gols e garantiu a vitória para os donos da casa e mais três pontos na competição chegando a 11. A equipe está na sétima colocação na tabela do Grupo A2. Já o Sinop é o lanterna com 6 pontos.

Na próxima quinta-feira, o Galo do Norte volta as suas atenções para o Campeonato Mato-grossense e decidirá a vaga para a semifinal da competição contra o Nova Mutum, no estádio Gigante do Norte

Redação Só Notícias (foto: assessoria)