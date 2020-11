Nenhum atleta de alto nível gosta de ficar fora, se recuperando de lesão. Mas elas fazem parte do ofício. E é preciso passar por esse período com muito pensamento positivo e força de vontade. É a receita de Eduardo Person, meio-campista do Guarani.

O atleta acabou machucando o joelho. Passou por cirurgia e já no fim de semana recebeu alta. Agora, o foco de Eduardo Person é de ter paciência e não pular etapas. “Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, ocorreu tudo bem e eu agradeço a todo corpo médico que esteve envolvido. Agora é focar em voltar mais forte ano que vem. Tem que ter pensamento positivo sempre, cabeça boa. Estamos iniciando o processo de recuperação”, afirmou.

Eduardo Person já iniciou nesta semana a fisioterapia no Guarani. Sempre em dois períodos. “Tem que trabalhar muito agora, todos os dias. Já iniciamos a fisioterapia aqui no clube pois não podemos perder tempo. Claro que não pode pular etapas, tem que respeitar o processo. O Guarani tem uma estrutura boa e vamos voltar com certeza mais fortes”, finalizou Eduardo Person, que somou até então 23 jogos pelo Guarani.





