O Dom Bosco venceu o Operário por 1 a 0, no estádio Dito Souza, em Várzea Grande, no clássico que reabriu o Campeonato Mato-grossense. Heltinho fez o gol único gol da partida. Com o resultado, o Azulão jogará pelo empate no confronto da volta. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira, no mesmo estádio.

Conforme Só Notícias já informou, no estádio Valdir Doilho Wons, o Nova Mutum fez o dever de casa e também venceu o Sinop Futebol Clube por 1 a 0. Elder marcou e garantiu vantagem para jogo de volta, que está marcado para próxima quarta-feira, às 15h, no estádio Gigante do Norte.

Os dois jogos marcaram retomada Mato-grossense, que estava paralisado devido à pandemia da Covid. Também disputam à fase mata-mata, Poconé e União, que vão jogar no estádio Dito Souza, em Várzea Grande, no dia 18, às 15h.

Já o confronto entre Luverdense e Cuiabá deverá ocorrer no estádio Passo das Emas. A data ainda será definida pela Federação Mato-grossense de Futebol.

Hoje a equipe cuiabana encara a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, na Arena Pantanal, sem o técnico Marcelo Chamusca aceitou a proposta do Fortaleza e será treinador do clube, sucedendo Rogério Ceni que foi para o Flamengo.