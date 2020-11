A visita ao polo regional de Guarantã do Norte foi uma ação promovida pela Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa

Obras da Delegacia de Polícia de Matupá

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), nesta última quarta-feira (4), conheceu as obras das delegacias de polícia dos municípios mato-grossenses de Matupá e Peixoto de Azevedo, pertencentes à Delegacia Regional da Polícia Judiciária Civil (PJC) de Guarantã do Norte que é um dos 15 polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) de Mato Grosso. O parlamentar que representou a Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), foi recepcionado pelo delegado regional Geraldo Gezoni Filho.

A concretização na execução da construção destas novas unidades se deve a união de esforços por parte do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Ministério Público Estadual, Poder Judiciário, Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo e PJC, sendo que a previsão para a conclusão das obras será para o segundo semestre de 2021. A verba aplicada para as obras é oriunda de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Salas para cartórios, de investigação, para equipe de Tecnologia da Informação (TI), de apreensões, para polícia militar, banheiros e alojamentos aos servidores e celas são um dos espaços que farão parte das estruturas físicas das delegacias de Matupá e Peixoto de Azevedo que, respectivamente, terão aproximadamente 530 m² e 700 m² de área construída.

Emendas

Na oportunidade, o presidente da Comissão de Segurança firmou compromisso com o delegado regional em destinar emendas parlamentares às novas delegacias, no próximo ano, para a aquisição de materiais e equipamentos no atendimento aos servidores públicos e garantia de um atendimento adequado para a população da região.

“A visita da Comissão é muito positiva, pois dá esperança. Hoje, a grande discussão na área de segurança pública são os investimentos. Para a gente melhorar o serviço para a população, nós temos que melhorar as nossas estruturas, receber reforço no efetivo. Temos o deputado Delegado Claudinei como um grande parceiro da segurança pública. Recebemos com grande carinho ele e para que se sensibilize quanto as nossas necessidades e firmar uma parceria com a gente”, posiciona Gezoni.

Efetivo

Durante a reunião na sede da Delegacia Regional, marcaram presença o deputado estadual Pedro Satélite (PSD) e os delegados titular de Guarantã do Norte, Waner dos Santos Neves, e titular de Peixoto de Azevedo e Matupá, José Getúlio Daniel. Uma das demandas apresentadas por Geraldo foi a necessidade de aumento no quadro de pessoal da instituição, já que carece de investigadores e escrivães.

“Essa é uma região em franco desenvolvimento. Matupá, Guarantã e Peixoto estão se tornando polos do agronegócio, existe uma perspectiva de um salto populacional e econômico na região e gostaríamos que o Estado olhasse para cá e atendesse as demandas existentes”, salienta Geraldo.

De acordo com o Satélite, a região tem uma grande extensão territorial e conta com cerca de mil quilômetros de estradas vicinais e, que consequentemente, interferem nos trabalhos da polícia civil para atender toda a comunidade e distritos nestas regiões. “Isso precisa ser corrigido. É preciso ter um olhar voltado para Guarantã do Norte que é um polo regional. Aqui é uma região diferenciada, ainda mais por fazer divisa com o estado do Pará”, ressalva o parlamentar.

LOA

No encontro, Claudinei adiantou aos delegados presentes que apresentará uma emenda para ser inserida na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, na Casa de Leis, para que possa ser realizado concursos públicos para atender tanto a PJC, como, também, a Polícia Militar de Mato Grosso.

“É preciso fazer este concurso público. A nomeação poderá ser outra luta. Se o deputado Claudinei conseguir aprovar essa emenda, será um grande passo. Será um novo horizonte”, destaca o delegado regional.

Comissão - Também integram a Comissão de Segurança Pública - o vice-presidente Sílvio Fávero (PSL), os membros titulares Thiago Silva (MDB), Elizeu Nascimento (DC) e Ulysses Moraes (PSL).

Regional – Além de Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo - a Delegacia Regional atende também os municípios de Novo Mundo, Terra Nova, Marcelândia, Itaúba e Nova Santa Helena.

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa