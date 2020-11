Na noite de sábado (31), o Cuiabá venceu o CRB por 3 a 0, na Arena Pantanal, em duelo válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cuiabá foi superior durante todo o confronto. Ainda no primeiro tempo, o volante Claudinei foi expulso por uma falta em Willians Santana e deixou o CRB com um a menos.

Com a superioridade numérica, os donos da casa não tiveram dificuldades para construir a vitória na segunda etapa. Elton abriu o placar e Marcinho marcou duas vezes para sacramentar o triunfo mandante.

Com a vitória, o Cuiabá termina o primeiro turno da Série B como vice-líder, com 36 pontos, quatro a menos que a líder Chapecoense. O CRB, por outro lado, está na 10ª colocação, com 26 pontos conquistados.