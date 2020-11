O Cuiabá volta a enfrentar a Chapecoense amanhã pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A CBF antecipou o começo do jogo para as 18h (horário de Mato Grosso) na Arena Condá, em Chapecó (SC). Com o elenco prejudicado pelas lesões acumuladas e pelo surto de Covid-19 que atingiu os jogadores, o treinador Allan Aal terá dificuldade, novamente, para escalar seu time ideal e deverá fazê-lo pouco antes do início da partida.

Não bastassem os problemas internos, o Dourado terá pela frente um adversário que sobra na Série B. A Chapecoense lidera a competição com 47 pontos, sete a mais do que os 40 do Cuiabá, 5º colocado, mas vem de duas derrotas seguidas e precisa bater o Cuiabá para se reabilitar na competição.

O Cuiabá tem a seu favor o histórico do confronto entre os dois times, que tem duas vitórias para os mato-grossenses e uma derrota. O Cuiabá venceu um jogo de ida na Copa Sul Americana de 2016, mas perdeu o segundo jogo e foi eliminado do torneio que deu o título para a Chape. Este ano os times se enfrentaram na Arena Pantanal e o Dourado venceu por 2 a 1, de virada nos acréscimos. À época, a vitória colocou o Cuiabá na liderança.

Agora o Dourado e apega à reação que teve diante do Avaí na rodada passada e aposta na raça para se manter com chances de subir para a primeira divisão. O grupo voltou a se fechar, demonstra união e utiliza as críticas como motivação. “O que falar desse grupo? Recebendo pedradas de todos os lados, acontecendo coisas extracampo que poderiam nos enfraquecer, mas nós resolvemos dar a mão um pro outro e seguir junto contra todas as adversidades”, declarou o atacante e artilheiro do time, Maxwell, logo após a vitória sobre o Avaí