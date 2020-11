O Corinthians não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, na noite deste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Olímpico (GO). O Dragão abriu o placar no primeiro tempo com Oliveira, de cabeça, após cobrança de escanteio, e o Timão evitou a derrota graças a Fábio Santos, que converteu pênalti na etapa final.

O Corinthians subiu para 9ª posição, com 25 pontos, mas deve perder algumas colocações até o fim da rodada. O mesmo vale para os goianos, que seguem, por ora, na 13ª colocação, agora com 23 pontos.

Vagner Mancini apostou em Gabriel como titular na vaga de Éderson. E o Corinthians pagou caro por isso. Com três volantes e o camisa 5 sendo um deles, o time não teve saída de bola e sofreu com a criação.

O Atlético-GO, por outro lado, esbarra nos erros de execução. Com isso, o jogo ficou ruim e muito brigado.

Jean, então, colocou fogo no jogo ao errar com os pés. Davó ficou com espaço para limpar o goleiro e marcar, mas não conseguiu e desperdiçou a grande chance. NO contra-ataque, escanteio para o Dragão e Oliveira foi às redes.

Na etapa final, Mancini sacou Xavier e colocou Gustavo Mosquito. Mas o gol do empate surgiu em pênalti cometido por Ferrares em cima de Fagner. Fábio Santos não perdoou.

Os minutos finais foram de pressão do alvinegro para cima dos mandantes, mas, novamente, faltou efetividade. Jean praticamente não teve trabalho e o jogo terminou empatado, resultado que não agradou a ninguém.

Na próxima rodada, o Corinthians vai receber o Atlético-MG, na Neo Química Arena, sábado, às 19 horas. No mesmo dia, o Dragão vai visitar o Flamengo, no Maracanã, às 21h30.