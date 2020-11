Definidos os primeiros jogos da Copa Centro América de Futsal Feminina em Santo Antônio de Leverger

A bola vai rolar pela primeira fase da Copa Centro América de Futsal feminino, e os confrontos da primeira fase já foram definidos. A competição que terá como sede a cidade de Santo Antônio de Leverger, começa no dia 20 de novembro, e o primeiro jogo está marcado para às 8h no Ginásio Municipal de Santo Antônio de Leverger.

São 12 equipes disputando o título, divididas em 4 grupos:

Pelo Grupo A, ASF Sorriso disputa o primeiro jogo do dia contra o ULEC/Unilasalle, grupo que ainda conta com o P.M. Matupá. O segundo jogo do dia será entre ASPM Lucas do Rio Verde e P.M. Paranaíta, jogo válido pelo grupo B, que ainda conta com o Tangará Tênis Clube.

Na sequência vem o duelo do grupo C, entre ASSIF/Sinop e Soberanas/Pés de ouro/Canarana. Neste grupo ainda tem o time da casa Leverger Futsal. O último jogo da manhã, são entre os times do grupo D, Uirapuru Futsal e Associação Araguaiense Futsal, e fechando esse grupo o time do APEC.

Serão 3 dias de competição, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final, que serão disputadas no sábado (21) e no domingo conheceremos as campeãs de 2021, time que irá representar Mato Grosso na Taça Brasil de Futsal do ano que vem.

Por Alberich Press - Assessoria FMFS