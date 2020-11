Deputados estaduais que integram a Comissão da Assembleia Legislativa realizam visitas aos polos regionais da Risp de Mato Grosso

Comissão de Segurança Pública da AL marcará presença aos polos regionais de Guarantã do Norte e Sinop

A Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), presidida pelo deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), estará cumprindo agenda nos polos regionais de Guarantã do Norte e Sinop da Região Integrada de Segurança Pública de Mato Grosso (Risp), respectivamente, nos dias 4 e 5 de novembro. Um dos principais objetivos desta ação é ter um panorama da atuação das forças de segurança pública nos municípios.

Inicialmente, a Comissão de Segurança estará pela manhã de quarta-feira, na Delegacia Regional da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), Núcleo do Corpo de Bombeiros Militar e Gerência Regional da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Guarantã do Norte. Em seguida, serão visitados o 22º Batalhão do 15° Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso (PM) e a Cadeia Pública de Peixoto Azevedo.

Devido ao polo regional de Sinop contar com um número maior de instituições, os trabalhos dos deputados estaduais iniciarão no período da tarde do primeiro dia de visita à região e, estenderão o atendimento no dia seguinte. Os parlamentares realizarão o levantamento das demandas na Delegacia Regional da PJC, 3° Comando Regional e 11° Batalhão da PM, 3° Comando Regional e 4° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (BBM), Coordenadoria Regional da Politec, Centro de Atendimento Socioeducativo e Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira.

Risp – Os polos regionais de Barra do Garças, Primavera do Leste, Rondonópolis, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Cáceres, Tangará da Serra, Alta Floresta e Água Boa já foram atendidas, sendo no total 15 a serem visitadas pelos parlamentares. Essa é a primeira vez que a Comissão de Segurança Pública da Casa de Leis segue essa metodologia de ir até as regionais.

Além de Claudinei, também integram a Comissão de Segurança Pública o vice-presidente Sílvio Fávero (PSL), os membros titulares Thiago Silva (MDB), Elizeu Nascimento (DC) e Ulysses Moraes (PSL).

Comissão AL – Delegado Claudinei atuou como delegado de polícia por 18 anos na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Atualmente, preside a Comissão de Segurança Pública da Casa de Leis. Em sua gestão parlamentar, a segurança pública é uma das principais bandeiras que ele defende, como, também, educação, saúde e infraestrutura. Ele é o primeiro delegado de polícia eleito na história do parlamento de Mato Grosso e o quinto mais votado na 19° Legislatura da Assembleia Legislativa com cerca de 30 mil votos.

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa