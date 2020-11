A Comissão da Casa de Leis apontou a falta de delegados de polícia para atender as unidades da polícia civil de MT

Integrantes da Comissão de Segurança Pública da AL

A divulgação da lotação dos novos delegados da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), garantiu o reforço no efetivo das delegacias do interior. A falta de servidores em seis regionais apontadas pela Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), também foi atendida pelo governo estadual.

De acordo com o presidente da Comissão, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), desde o mês de junho deste ano estão sendo feitas visitas in loco nos polos regionais para ter um panorama dos trabalhos das forças de segurança, como, também, a identificação das principais necessidades. Ele explica que já foram 11 regiões visitadas e que pretendem até o final do ano, concluir o restante.

Polos

Os polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) que foram atendidas pelos integrantes da Comissão, pertencem aos municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Nova Mutum e Alta Floresta.

“Essas nossas indicações garantiram 13 novos delegados distribuídos em seis regionais. Só que não podemos esquecer que ainda há municípios que carece de delegados de polícia, sendo que há uma média de 150 aprovados em cadastro de reserva para serem nomeados”, explica Claudinei.

Efetivo

O parlamentar ressalva que além da falta de delegados de polícia nas unidades de segurança pública, também notaram que há uma necessidade urgente da realização de concurso público para a contratação de investigadores e escrivães, como, também, aumento no efetivo da polícia militar.

“Realmente, pretendemos na Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano, contarmos com uma emenda para abertura de edital para a realização de concursos públicos para atender tanto a polícia civil, como, também, a militar”, adianta o presidente da Comissão.

Regionais – No total foram 30 delegados de polícia lotados em 11 Delegacias Regionais da PJC, sendo que eles foram convocados para nomeação, no dia 20 de maio deste ano. O concurso público que eles participaram foi lançado em edital, no dia 16 de março de 2017. O resultado final da aprovação foi divulgado, em 8 de novembro de 2018.

Comissão – Os integrantes da Comissão de Segurança Pública são o presidente Delegado Claudinei, o vice-presidente Sílvio Fávero (PSL), os membros titulares Thiago Silva (MDB), Elizeu Nascimento (DC) e Ulysses Moraes (PSL).

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa