O jovem completou 18 anos um dia antes da data limite para participar do pleito

No último domingo (15) Iporã, no noroeste do Paraná, elegeu o vereador mais jovem do Paraná. No dia 25 de setembro, Leonardo Flores dos Santos (PSB) completou 18 anos. Com 399 votos, Léo - como é tratado pela comunidade - foi o quarto mais votado do município, que elegeu nove candidatos.

Por pouco Leonardo não pôde participar das eleições deste ano, já que completou 18 anos apenas um dia antes do prazo permitido pelo Calendário Eleitoral. Caso a data das eleições fosse mantida para outubro, como tradicional antes da pandemia, o jovem não conseguiria participar do pleito.

Nas redes sociais, Léo agradeceu aos votos, e afirmou que "os jovens passaram a ter voz".

AGRADECIMENTO

Agradeço de todo o meu coração todas as pessoas que acreditaram na nossa proposta e me fizeram chegar até aqui. Mudamos o jeito de fazer política e trouxemos os jovens pra rua. Nós passamos a ter voz. Agradeço cada amigo, parceiro, voluntário que aderiu à campanha e fizeram os posts, vídeos, carregaram bandeiras , se manifestaram nas redes sociais e ainda aqueles que não votaram por não ter o título, mas que trouxeram pai, mãe, avós, irmãos. Gente, foi incrível! Vocês conheceram um pouco o Léo e eu pude conhecer mais cada um que encontrei, seus sonhos e suas lutas. Honrarei cada voto que tive. Obrigado a Deus por tudo e por tanto! Obrigado Iporã! estaremos sempre juntos!

Redação Catve.com