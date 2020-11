Com 13 lojas em 9 cidades e 1 Atacarejo em Mato Grosso, o Grupo DelMoro e DelNorte realizam pela primeira vez a promoção "Juntou Selinhos Ganhou Descontos", dando a seus clientes a oportunidade de adquirir uma coleção de facas profissionais Schulte-Ufer. A promoção é válida até o dia 21 de fevereiro de 2021.

"Mais uma vez o grupo DelMoro sai na frente por meio dessa promoção, facilitando ao cliente a compra de um produto internacional e retribuindo com carinho a fidelidade de nossos clientes. Acreditamos que por meio da promoção, estaremos ainda mais presentes no dia a dia de cada família, facilitando a compra de um produto de marca internacional e valorizando nossos clientes e toda região norte do Estado. Também reforçamos nossa missão de servir sempre bem e com muita paixão há 42 anos, os nossos clientes, fornecedores e comunidade em geral", destacou Hugo Del Moro, diretor de marketing do grupo.

Para concorrer é muito fácil, a cada R$ 50,00 em compras válidas no mesmo cupom ou nota fiscal realizadas nas lojas físicas do DelMoro Supermercados e DelNorte Atacarejo, o consumidor receberá 01 selo de desconto para juntar e obter desconto na aquisição de facas da marca alemã Schulte-Ufer.

O período para acumular selos de desconto e comprar as facas Schulte-Ufer com e sem desconto é do dia 16/11//2020 a 21/02/2021. Do dia 22/02/2021 ao dia 07/03/2021 não haverá a entrega de selos de desconto, mas os consumidores poderão adquirir as facas com ou sem desconto, conforme sua preferência, quantidade de selos de desconto que possuir, e disponibilidade de estoque dos produtos.

São cinco facas profissionais e um porta facas da marca alemã importadas diretamente para os clientes DelMoro e DelNorte. "São facas para corte de legumes, sem ponta e ideal para cortes de alimentos com cascas ou peles mais espessas, faca de cortar pão, a faca do chefe, uma das favoritas da linha e a Santoku de característica japonesa que possui borda oca, ou seja os alimentos não grudam na lâmina. Lembrando que todos os clientes que forem até uma de nossas lojas e possuírem qualquer dúvida sobre a promoção, teremos sempre um colaborador auxiliando com todas as informações para melhor atendê-lo", destaca diretor de marketing do grupo DelMoro.

Veja como participar

Para participar basta comprar nas lojas Delmoro ou DelNorte. A cada R$ 50,00 em compras, você recebe um selo para acumular e comprar com descontos os produtos exclusivos Schulte-Ufer. A partir de 18 selos você já pode comprar os produtos com preços imperdíveis. Os descontos podem chegar a 95%. Para mais informações acesse: www.delmoro.com.br/juntouselinhosganhoudescontos e confira os descontos disponíveis.

Sobre o Grupo DelMoro

Há 42 anos de história no estado, o Del Moro Supermercados conta hoje com 13 lojas e 1 Atacarejo, nas cidades de Alta Floresta, Apiacás, Paranaíta, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde Centro e Bairro Veneza, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Tapurah e Sorriso Av. Belo Horizonte e Av. Brescansin. A rede foi eleita diversas vezes o melhor supermercado da região Norte de Mato Grosso, honraria dada pela ASMAT – Associação dos Supermercadistas de Mato Grosso.

Para mais informações acesse www.delmoro.com.br ou ligue (66) 3512-7200.