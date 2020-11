Uma planta de pitaya pode produzir 20 quilos da fruta. No mercado chega a ser vendida por R$ 40 o quilo

A produtora rural Elenir Alves de Souza, do Sítio Monte Azul, no município de Juína (735 km a Noroeste de Cuiabá), cultiva pitaya há quatro anos como alternativa de renda em sua propriedade. A colheita da fruta rústica com sabor doce, de polpa firme e repleta de sementes será realizada no início de dezembro. Ela destaca que alguns frutos chegam a pesar 700 gramas a unidade. A produtora vende as frutas nas cores branca, amarela e vermelha.

Em geral, conforme Elenir, o preço avulso do fruto varia de R$ 10 a R$ 25 a unidade na época da safra. Ela possui uma área de meio hectare e acha o cultivo rentável, já que a colheita dura em média sete meses (outubro a maio).

“Esse tipo de fruta dá retorno e considero bem lucrativa. Além do sabor, tem os benefícios para a saúde com a prevenção de doenças crônicas. Devido a sua composição nutricional, a pitaya tem ação antioxidante, rica em vitamina C, responsável pelo reforço da defesa do organismo, efetuada pelo sistema imunológico”, esclarece.

O supervisor do Campo Experimental da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) em Tangará da Serra, Welington Procópio, fala que numa parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estão sendo avaliados cinco materiais genéticos em 135 plantas.

Estão pesquisando também, palanques de sustentação para o manejo da planta. “Estamos testando madeira de lei, eucalipto tratado e poste de cimento para sustentar a planta acima do solo”, explica.

Serão instaladas Unidades de Referência Tecnológica (URT) nos municípios de Acorizal, São José do Rio Claro e Nova Ubiratã para avaliação dos materiais genéticos oriundos da Embrapa. Segundo Procópio, o objetivo do trabalho de pesquisa é estudar o manejo e buscar alternativas economicamente viáveis para a agricultura familiar. O trabalho teve início em 2016. As mudas de pitaya já estão sendo produzidas pela Empaer e comercializadas por R$ 15 nas cores vermelha e branca.

O custo para implantação de um hectare pode chegar a até R$ 60 mil e o retorno pode ser de R$ 100 mil por hectare. “A planta produz no primeiro ano e pode estabilizar no quarto ano de produção com a produtividade de até 20 toneladas por hectare”, comenta.