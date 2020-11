Os empresários Marco Aurélio Piacentini, José Mar Bettú e Guilherme Giorgi, proprietários da Cervejaria Kessbier, de Nova Mutum, cidade a 230 Km de Cuiabá, acordaram com uma notícia inesperada: Uma das cervejas produzidas pela Kessbier, a Belgian Mango Brut havia sido agraciada com medalha de prata no concurso de cerveja mais prestigiado do Planeta: O Brussels Beer Challenge, realizado anualmente na Bélgica, e no qual um corpo de jurados composto pelos maiores nomes do ramo cervejeiro mundial escolhe as melhores cervejas entre cervejarias do mundo inteiro que tenham sido inscritas na competição.

O resultado da premiação foi divulgado no dia 26 passado.

"Parece um sonho. Sabemos que a Belgian Mango Brut é um produto de qualidade, entende? É uma cerveja que demora um ano para fazer todo o processo de fermentação, refermentação e maturação. É uma cerveja que pode ser guardada na adega por anos e que vai melhorar com o tempo e é a nossa cria mais querida, mas a premiação na Bélgica foi uma surpresa, justamente porque esta cerveja foi elaborada com inspiração na escola belga de produção de cervejas, uma das tradições cervejeiras mais antigas do mundo, e de repente, uma turma de brasileiros elabora uma cerveja no estilo da tradição belga, vai pra Bélgica, e é premiada num concurso lá? Isso é extraordinário", disse Marco Aurélio Piacenitni, que além de cervejeiro é advogado.

Guilherme Giorgi pontuou que o Brussels Beer Challenge é a competição de cervejas mais prestigiada do mundo, tendo um corpo de jurados formado por sommeliers de cerveja, cervejeiros e cervejeiras escolhidos entre os mais experientes e exigentes do mundo. “Não é fácil chegar até lá. Não é fácil pontuar bem e é mais difícil ainda obter premiação”. Guilherme ainda lembra dos diversos êxitos da cerveja premiada: - Esta cerveja já foi premiada duas vezes seguidas com medalha de ouro na South Beer Cup, competição entre cervejas de toda a América do Sul, conhecida como Copa Libertadores da Cerveja. “Agora temos a Libertadores e o Mundial”, diz ele.

A Cervejaria Kessbier

A Cervejaria Kessbier é uma microcervejaria estabelecida na cidade de Nova Mutum, região médio-norte de Mato Grosso, distante 230Km de Cuiabá. A empresa foi fundada em 5 de dezembro de 2013 pelos sócios Marco, José e Guilherme, que, desde o princípio das atividades, focaram na produção de cervejas especiais, com foco na qualidade e não na quantidade. O sócio José Bettú explica que, quando foi convidado para investir na sociedade, só topou a empreitada, porque “o objetivo era produzir cervejas acima da média, mas para todos os bolsos, porque cerveja é pra todo mundo, não pode ter discriminação”.

A Kessbier foi a primeira microcervejaria a produzir as cervejas ditas especiais em Mato Grosso, assim denominadas aquelas cervejas que vão além do consagrado estilo “Pílsen”. Fundada em 2013, já em 2015 a empresa faturava seus primeiros prêmios no Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau e, pelo visto, ainda vai trazer muitas alegrias ao Mato Grosso.

A Belgian Mango Brut

Marco nos explica que a Belgian Mango Brut não é uma cerveja comum, possuindo um processo de produção complexo e único: -A Belgian Mango Brut é uma cerveja espetacular porque é complexa. Nós iniciamos o processo elaborando um mosto típico de cerveja belga forte clara, porém com um elemento tradicional de Mato Grosso: SUCO DE MANGA adicionado ao mosto. Então, o mosto é fermentado com um fermento de origem belga. Após o término dessa primeira fermentação, a cerveja é resfriada para decantação e remoção dos resíduos da fermentação. Após esse processo, nós inoculamos um “licor de tirage” na cerveja, mesmo processo feito na produção dos melhores champagnes.

Em seguida, inoculamos dois tipos de levedura: uma levedura para produção de espumante e uma levedura selvagem, de uma cepa isolada por nossa equipe do ambiente da nossa região. A cerveja segue então para uma segunda fermentação, que pode levar até seis meses, sob temperatura controlada. A cerveja então é engarrafada em garrafas de champagne e vai para adega, descansar na horizontal por mais alguns meses, para “arrendondamento” das suas características

.