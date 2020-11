A Confederação Brasileira de Futebol definiu a tabela básica da Copa Verde 2020. A competição será realizada entre os dias 20 de janeiro do próximo e 24 de fevereiro, com participação de 24 clubes das federações de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal e Espírito Santo.

O Cuiabá, atual campeão do certame, deve representar Mato Grosso, já que foi o campeão estadual de 2019. Os outros 11 campeões dos estaduais participantes também integrarão a lista, que não foi detalhada pela entidade.

Ainda são critérios de participação ter obtido uma das vagas (6) oriundas do Ranking Nacional de Clubes de 2020, independente do posicionamento da federação a qual o clube pertença no Ranking Nacional das Federações de 2020, excluídos os já classificados por serem campeões estaduais. Outro critério é ter obtido uma vaga destinada às seis federações melhores ranqueadas no Ranking Nacional das Federações, que tenham até duas vagas asseguradas na Copa.

A primeira fase da competição será no dia 20, em jogo único. Já a segunda, também em partida única, está prevista para o dia 24. As quartas de final serão abertas no dia 31, com a volta no dia 7 de fevereiro. Os classificados jogam a semi no dia 13 e volta em 17. Já as finais, em ida e volta, serão nos dias 21 e 24, respectivamente.

Consta ainda no documento divulgado que atletas poderão ser inscritos até o último dia útil antes do início das quartas de final. Além disso, a CBF custeará despesas de alimentação, hospedagens e transporte.

O clube campeão da Copa Verde de 2020 terá vaga assegurada na terceira fase da Copa do Brasil de 2021. Em 2019, o campeão garantiu vaga direta para as oitavas de final, ou seja, duas fase a frente.

Na última edição, o Cuiabá conquistou o troféu. O time mato-grossense disputou a final com o Paysandu (PA). No jogo de ida, perdeu de 1 a 0, na Arena Pantanal. Na volta, no estádio Mangueirão, conseguiu reverter, marcando aos 49 do segundo tempo, e venceu nos pênaltis.