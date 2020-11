O acidente envolvendo uma carreta (marca e modelo não confirmados) carregada com madeira, ocorreu, esta tarde, na MT-310, a cerca de 10 quilômetros do trevo do Piovessan, em Carlinda (284 quilômetros de Sinop). O motorista ficou preso às ferragens, sofreu fratura na perna e foi encaminhado ao Hospital Regional.

O Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, que fica a cerca de 30 quilômetros do município, se deslocou com equipamento de desencarceramento para fazer o resgate da vítima. No entanto, ao chegar no local, constataram que a ambulância da concessionária Via Brasil já estava encaminhando o motorista para atendimento médico.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. As duas pistas precisaram ser interditadas para os trabalhos necessários e liberadas pouco tempo depois.