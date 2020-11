A carne bovina no mercado atacadista vem apresentando valores recordes de toda sua série histórica levantada pelo Imea (Instituto Mato-grossense de Economia Agripecuária). Em Mato Grosso, a carcaça casada do boi, por exemplo, no mês de setembro teve um acréscimo de 6,54% ante a agosto deste ano. Já no comparativo anual, a alta registrada foi ainda maior, de 49,97%.

“Apesar de o volume de compra pela proteína no mercado doméstico ter diminuído ao longo da pandemia, os auxílios emergenciais deram suporte para a maior precificação da carne. Outro fator que tem sido crucial para este cenário é a forte demanda da carne bovina pelo mercado internacional em 2020.

Esta conjuntura, inclusive, também tem sustentado a tendência altista na arroba do boi gordo. Para se ter uma ideia, no comparativo entre os preços do quilo da carcaça casada e do quilo da arroba do boi gordo, em set.20, foi observada uma diferença de 4,27%,ou de apenas R$ 0,64/@”, acrescenta o instituto, no boletim semanal da pecuária.