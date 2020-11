O Candidato a prefeito por Guarantã do Norte/MT CELSO HENRIQUE (PDT), postou nas redes sociais um vídeo onde aparece com um candidato a vereador por sua coligação, onde eles mostram um documento (Carta de Compromisso), feito com uma classe de trabalhadores, que se compromete a cumprir com estes trabalhadores se eleito for.

Uma pessoa indaga, logo abaixo do vídeo. “Carta de compromisso é tipo um papel que agente assina e se compromete a fazer aquilo que tá lá, né? Tipo um cheque que você assina e se compromete a pagar né?”, aí a pessoa acrescenta, só pra saber mesmo, Manda essa mensagem pro Celso, ele sabe do que se trata!”.

Ao realizar uma busca no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pode se visualizar que além da “cobrança” acima, há uma ação judicial proposta por outra empresa da cidade, cobrando de dois cheques do Sr. Celso Henrique Batista da Silva, um no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e outro de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ambos emitido no mês de outubro de 2018, sendo devolvidos por falta de fundo.

O processo consta no site do TJ-MT, sobre o Número 1001748-05.2020.8.11.0087

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias