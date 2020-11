A Caixa libera neste sábado (28) o saque em dinheiro de parcelas do auxílio emergencial para 7,3 milhões nascidos em agosto e setembro. Esse grupo faz parte do ciclo 3 e 4 do calendário e poderá resgatar em dinheiro da primeira à quinta parcela de R$ 600, além da primeira à segunda parcela do auxílio extensão, de R$ 300, dependendo da data de entrada no programa.

Para isso, a Caixa abrirá 762 agências neste sábado, das 8h às 12h, para o atendimento desses beneficiários. No caso de São Paulo, serão 163 agências no estado e 62 agências na Grande São Paulo, sendo 31 na capital paulista.

Ao todo, já foram creditados R$ 6,1 bilhões para esse público. Desse total, R$ 2,6 bilhões são referentes às parcelas do auxílio emergencial normal e o restante, R$ 3,5 bilhões, às parcelas do auxílio emergencial extensão.

A Caixa afirma que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Neste domingo (29), parcelas do auxílio serão creditadas na conta digital de 3,5 milhões pessoas nascidas em maio. Esse grupo faz parte do ciclo 5, com beneficiários que receberam a primeira parcela de R$ 600 em junho e que vão ganhar tanto o auxílio normal como a primeira parcela do auxílio extra de R$ 300.

Mas o saque em dinheiro para esse grupo só poderá ser realizado em 11 de janeiro de 2021. Até lá o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite pagamento de contas e compras.

Ao todo, já foram pagos R$ 264,8 bilhões do auxílio emergencial para 67,8 milhões de brasileiros, num total de 450,1 milhões de pagamentos.

Calendário do Bolsa Família

NIS final 0 - 30 de novembro

Calendário dos demais grupos

Ciclo 3: quem recebeu a primeira parcela em abril e passa a ganhar a extra de R$ 300; também inclui aqueles que estão recebendo as demais parcelas de R$ 600.

Ciclo 4: aqueles que receberam a primeira em maio e passam a ganhar a extra.

Ciclo 5: beneficiários que receberam a primeira parcela em junho.

Ciclo 6: receberam a primeira parcela do benefício em julho.

Saque em dinheiro

Para os ciclos 3 e 4

28 de novembro - nascidos em agosto e setembro

1º de dezembro - nascidos em outubro

5 de dezembro - nascidos em novembro e dezembro

Débito em conta digital

Para o ciclo 5

29 de novembro - nascidos em maio

30 de novembro - nascidos em junho

2 de dezembro - nascidos em julho

4 de dezembro - nascidos em agosto

6 de dezembro - nascidos em setembro

9 de dezembro - nascidos em outrubro

11 de dezembro - nascidos em novembro

12 de dezembro - nascidos em dezembro

Para o ciclo 6

13 de dezembro - nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro - nascidos em março

16 de dezembro - nascidos em abril

17 de dezembro - nascidos em maio

18 de dezembro - nascidos em junho

20 de dezembro - nascidos em julho e agosto

21 de dezembro - nascidos em setembro

23 de dezembro - nascidos em outubro

28 de dezembro - nascidos em novembro

29 de dezembro - nascidos em dezembro

Saque em dinheiro

Para os ciclos 5 e 6

19 de dezembro - nascidos em janeiro e fevereiro

4 de janeiro - nascidos em março

6 de janeiro - nascidos em abril

11 de janeiro - nascidos em maio

13 de janeiro - nascidos em junho

15 de janeiro - nascidos em julho

18 de janeiro - nascidos em agosto

20 de janeiro - nascidos em setembro

22 de janeiro - nascidos em outrubro

25 de janeiro - nascidos em novembro

27 de janeiro - nascidos em dezembro

Por R7 Notícias