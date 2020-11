A Seleção Brasileira manteve sua campanha com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas na noite desta terça-feira. No Estádio Centenário, pela quarta rodada do torneio classificatório, o time canarinho venceu o Uruguai por 2 a 0 e Edinson Cavani acabou expulso.

Único time ainda 100% após as primeiras quatro rodadas, o Brasil lidera as Eliminatórias com 12 pontos ganhos, três a mais que o Equador. O Uruguai, por sua vez, tem seis pontos e figura no quarto posto da tabela de classificação, atrás da Argentina.

Pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira volta a campo para enfrentar a Colômbia, em Bogotá. O Uruguai, por sua vez, tem mais um confronto difícil, já que encara a rival Argentina, em Santiago del Estero. Os duelos estão inicialmente marcados para 25 de março, com horários ainda a confirmar pela Conmebol.

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Figueiredo/assessoria)