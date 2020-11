O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, disse nesta sexta-feira (20), dia da Consciência Negra, que a consciência dele é "humana". Em suas redes sociais, ele compartilhou uma frase dita pelo ator Morgan Freeman: "O dia em que pararmos de nos preocupar com Consciência Negra, Branca ou Amarela, e nos preocuparmos com Consciência Humana, o racismo desaparece".



Horas depois, o presidente da fundação publicou fotos do presidente Jair Bolsonaro ao lado de negros, dizendo que "Bolsonaro e negros estão unidos pelo respeito mútuo, valores e amor à Pátria". Ele disse que hoje, dia da Consciência Negra, é "um ótimo dia para derrubar a maior mentira que já inventaram contra um presidente da República, no Brasil. Bolsonaro não enxerga divisões no povo e governa para o bem de todos, sem distinção".



O presidente da Fundação Palmares não se manifestou nas suas redes sociais sobre a morte de um rapaz negro por seguranças do Carrefour em Porto Alegre na véspera do feriado da Consiência Negra.



Em sua discrição do Twitter, Sérgio Camargo se identifica como negro de direita, antivitimista, inimigo do politicamente correto, livre.