O comandante regional e tenente-coronel da Polícia Militar, James Jacio Ferreira confirmou, que policiais militares apreenderam dois adolescentes, de 17 anos, e prenderam um homem, de 28 anos, numa mata, na região de União do Norte, que é distrito de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), hoje de madrugada.

Os três são acusados de envolvimento no roubo de um GM Prisma prata, ontem, no final da tarde, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). Depois, fugiram pela Estrada E60, onde realizaram ao menos outros dois assaltos em estabelecimentos comerciais.

Por volta das 20 horas, foram interceptados próximo a União do Norte, trocaram tiros com os policiais e entraram no matagal. Foram feitas buscas e os três acabaram preso.

Os policiais ainda estão concluindo a ocorrência já que um dos suspeitos afirmou ter escondido na mata a arma utilizada no crime para se livrar do flagrante.

Os três serão encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo para as providências cabíveis.