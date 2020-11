A bola volta a rolar nesta quarta-feira (11) pelo Campeonato Mato-Grossense 2020. Após 8 meses paralisada, a competição retorna de portões fechados e sob outras medidas de contenção ao novo coronavírus.

O campeonato retoma na fase mata-mata com jogos casa e fora que serão disputados nas próximas duas semanas. A ida acontece no dia 11 de novembro e os jogos de volta serão no dia 18 de novembro.

O embate entre Luverdense e Cuiabá teve que ser remarcado em virtude da partida decisiva do Dourado frente ao Grêmio na próxima quarta-feira (11), pela Copa do Brasil.

A primeira fase do Campeonato Mato-grossense terminou com o Cuiabá, atual campeão, na primeira posição. Sendo que o tradicional Mixto e a equipe do Araguaia foram rebaixados para a segunda divisão do Estadual.

Confira:

Ida:

Luverdense x Cuiabá – Dia 10 ou 14 / Estádio Passo das Emas (Cuiabá poderá jogar em uma destas datas pela Série B)

Dom Bosco x Operário – Dia 11 de novembro / Arena Pantanal

Poconé x União – Dia 11 de novembro / Estádio Neco Falcão

Nova Mutum x Sinop – Dia 11 de novembro / Estádio Valdir Wons

Volta:

Cuiabá x Luverdense – Dia 17 ou 21 de novembro / Arena Pantanal (Cuiabá poderá jogar em uma destas datas pela Série B) Operário x Dom Bosco – Dia 18 de novembro / Estádio Dito Souza

União x Poconé – Dia 18 de novembro / Estádio Luthero Lopes

Sinop x Nova Mutum – Dia 18 de novembro / Estádio Gigante do Norte

Por Fernando Soares/GD