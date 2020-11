A Câmara de vereadores de Guarantã do Norte/MT, sempre foi considerada um legislativo feminino, sempre teve mais de uma vereadora eleita.

Na gestão de 1997 a 2000 era considera a Câmara em proporção de leitores que mais tinha representante feminina no estado de Mato Grosso. Na época o legislativo era composto por 11 vereadores e 05 era mulher.

Na eleição do último dia 15, os eleitores do município não elegeram nem uma representante feminina, os 09 vereadores eleitos, são do sexo masculino.

Única vez que isso aconteceu foi na primeira eleição de Guarantã do Norte em 1987, em uma gestão de apenas 02 anos, na ocasião não se elegeu nenhuma mulher, isso voltou acontecer após 33 anos.

