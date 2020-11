O secretário de Segurança Pública recebeu a homenagem do deputado estadual pelos excelentes serviços prestados na segurança

Bustamante tem 32 anos de carreira na área de segurança pública

(Crédito: Mayke Toscano/Secom-MT)

O secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), Alexandre Bustamante, foi homenageado pelo deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), nesta quarta-feira (18), em sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), com a Comenda Dante de Oliveira pelo excepcional trabalho realizado em prol da sociedade mato-grossense na área da segurança pública.

Natural de Belo Horizonte (MG), com 56 anos, Bustamante iniciou a carreira como agente da polícia federal, em 1988, sendo que mantém a sua atuação na área de segurança pública há exatamente 32 anos. Ele já chegou a chefiar o Núcleo de Inteligência, Operações e Disciplina da Polícia Federal, representou a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) - em Mato Grosso, e foi instrutor de Inteligência Policial pela Academia Nacional de Polícia em Brasília (DF).

“Fico muito envaidecido e honrado. Muito importante ter este reconhecimento público, ainda mais a gente que trabalhou muito na rua e hoje está trabalhando na área estratégica da segurança. Este reconhecimento pela Assembleia Legislativa é muito honroso para nós. Fiquei muito feliz. Essa lembrança do deputado Claudinei que foi homologada pelos outros deputados”, diz Bustamante.

Experiência

No poder executivo, Alexandre foi secretário adjunto de Assuntos Estratégicos e de Segurança Pública, entre os anos de 2008 a 2013. Logo, assumiu a titularidade da Secretaria Estadual de Segurança Pública até dezembro de 2014. No ano seguinte, ele integrou na Diretoria da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Cuiabá (ARSEC/MT).

Atualmente, mantém o cargo de secretário de Segurança Pública no governo de Mauro Mendes (DEM), em que desempenha com êxito os inúmeros trabalhos e projetos desenvolvidos em benefício, proteção e segurança dos mato-grossenses.

“Bustamante faz um trabalho diferenciado em prol da sociedade mato-grossense. Ele já passou por gestões do poder executivo com extrema competência e confiança. Tem uma experiência vasta na área da segurança pública e com importantes certificações nacionais e internacionais. Bem capacitado e tem feito um trabalho de excelência. Fora isso, ele tem atendido muito bem os deputados com presteza, educação e eficiência. É um exemplo de gestão, mesmo com as dificuldades financeiras existentes”, posiciona Claudinei.

Formação – Alexandre Bustamante é bacharel em Direito, especializado em Direito Processual Penal, Inteligência em Segurança Pública, Gestão de Cooperativa e Direito Cooperativo. Além de certificações nacionais obtidas por cursos promovidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e Academia Nacional de Polícia, o homenageado já recebeu qualificação por meio do U.S Police Instructor Teams, Embaixadas Americana e Canadense, como também, pela Corporação Mondragon da Espanha.

Comenda – A comenda Dante de Oliveira foi instituída pela ALMT, por meio de proposta do deputado estadual Wilson Santos (PSDB), em abril de 2015, para homenagear pessoas físicas e jurídicas com destaque nas áreas de direitos humanos, democracia e da cidadania de Mato Grosso. Cada deputado, anualmente, poderá indicar até cinco homenageados – sendo que será analisada por outros parlamentares para a devida aprovação a indicação.

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa