O percentual de eleitores que deixou de votar em Mato Grosso, no último domingo, foi de 25,4%, o que representa mais de 589,4 mil abstenções, considerando os 141 municípios. A quantidade é maior que em 2016, quando mais 467,8 mil não comparecerem as urnas (20,62%), de acordo com dados do painel de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral . À época, o Estado contava com mais de 2,2 milhões aptos e agora são mais de 2,3 milhões.

Não foi diferente no município Guarantã do Norte onde o percentual foi de 31,86%, o que significa 6.965 faltantes e 14.895 presentes (524 nulos e 330 brancos). o que se pode considerar um porcentagem alta de pessoas que não compareceram para votar.

Da Redação