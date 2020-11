A Secretaria respondeu ofício emitido pelo deputado Delegado Claudinei que pediu a prorrogação da validade do concurso público

Deputado com os 30 delegados nomeados, este ano, na Academia de Polícia O deputado estadual e presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), anunciou a prorrogação do prazo de validade do concurso público para a formação de cadastro de reserva para o cargo de delegado de polícia substitutivo para atender a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC). Ele fez essa solicitação, por meio de ofício, para Basílio Bezerra Guimarães dos Santos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Em resposta ao documento emitido pelo parlamentar, Bezerra atendeu o pedido e tornou público por mais dois anos o prazo de validade do concurso público que teve a divulgação do resultado final divulgado no dia 8 de novembro de 2018, em referência ao edital de n.° 01 da PJC de 16 de março de 2017.

Efetivo

O quadro funcional da PJC, atualmente, conta com 215 delegados, 678 escrivães e 2.065 investigadores. “Eu reconheço que um delegado titular em uma unidade policial é essencial. Perante as dificuldades financeiras enfrentadas pelas instituições de segurança, o bom gestor sempre busca meios para driblar as dificuldades e, assim, proporcionar o melhor atendimento ao público”, conta o deputado.

“Pelo menos vamos ter um prazo para a gente continuar na luta para a nomeação de mais aprovados, são mais de 150 delegados. E o interior de Mato Grosso, carece desta mão-de-obra, destes profissionais que são responsáveis em presidir investigações importantes, inquéritos da polícia e subsidiar as provas da futura ação penal. Estamos juntos, mais uma notícia importante para os aprovados”, informa Claudinei.

A Seplag realizou a publicação, em 26 de outubro, no Diário Oficial do Estado (DOE) de n.° 27.865, para a prorrogação do referido concurso público.

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa