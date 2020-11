A obra foi construída em prazo curto de 45 dias e terá capacidade para atender 432 recuperandos

Autoridades do governo estadual e federal conhecem as estruturas da PCE, Foto: Christiano Antonucci (Secom/MT)

O deputado estadual e presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Delegado Claudinei (PSL), prestigiou a inauguração do raio 6 da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá (MT), nesta sexta-feira (20). A solenidade contou com a presença de importantes autoridades, como o ministro de Justiça e Segurança Pública (MJSP), André Mendonça, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), o secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), Alexandre Bustamante e a diretora-geral do Departamento Penitenciário (Depen), Tânia Fogaça.

Com investimento de R$ 9,7 milhões, essa obra de 1.500 m² foi construída com o uso de pré-moldados, em curto prazo de apenas 45 dias. A capacidade do raio 6 será para atender 432 recuperandos e contará com estrutura climatizada, uso de tecnologia e câmeras em todas as celas que vão garantir maior segurança aos servidores que prestam serviço na unidade.

Para Mauro Mendes, o processo de construção foi bastante rápido e eficiente. Ele informou que prevê para daqui um ano, o aumento de 800 para três mil vagas por meio da construção de novas obras dentro da unidade prisional. “Temos cerca de 2.300 pessoas cumprindo pena nesta unidade. É o primeiro raio que está sendo construído, vamos fazer uma grande transformação. Muito provavelmente, nós vamos desmanchar quase que toda. Em um ano, teremos aqui, mais de três mil vagas construídas neste sistema, totalmente moderno e seguro, o que diminui muito a exigência de agentes prisionais para a execução no dia-a-dia do trabalho operacional”, adianta o governador.

Segundo o ministro André Mendonça, o objetivo de estar presente na inauguração se deve em buscar conhecer um possível parâmetro para poder aplicar em todo território nacional. “Viemos hoje para Mato Grosso, para conhecer este modelo. De um lado inova e do outro lado busca eficiência almejada a fim de trazer a segurança pública efetiva para o próprio cidadão. Fazermos uma avaliação técnica, para possivelmente adotarmos como parâmetro”, esclarece.

O deputado Claudinei que atuou como delegado de polícia por 18 anos, na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), conta que é importante inovar o sistema penitenciário e proporcionar projetos de ressocialização para dar dignidade aos detentos e prepará-los para serem inseridos na sociedade. “Notamos a importância dos trabalhos intra e extramuros para os reeducandos que não só garantem a geração de renda, como, também, a remição da pena. O governo estadual está dando passos importantes para a segurança pública, seja no aspecto físico como, também, na área social”, diz o parlamentar.

O raio 6 vai contribuir com a redução no déficit carcerário e atende o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público Estadual (MPE), Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso (OAB).

