A colisão entre três carretas graneleiras (marcas e modelos não confirmados) ocorreu, ontem à noite, na BR-163 nas proximidades da Serra do Cachimbo, no Estado do Pará, próximo da divisa com Mato Grosso Uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu. Sua identidade ainda está sendo confirmada, bem como a cidade onde residia.

“Um dos motoristas saiu ileso, outro morreu e o terceiro foi socorrido”,por pessoas que passavam na vi”, e levado ao hospital. O que morreu estava com fratura na perna e tinha vários cortes pelo corpo. A cena foi de destruição total”, disse, ao Só Notícias, o sargento dos bombeiros Nilceu Reis.

Bombeiros de Guarantã do Norte foram atender a ocorrência, devido a proximidade. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Nova Santa Helena, no Nortão, ainda está no local fazendo os procedimentos necessários.

Ao que tudo indica a colisão foi frontal. Será apurada a versão que duas carretas seguiam sentido Pará e outra em sentido contrário. Com a força do impacto, uma das cabines chegou a ser arrancada do chassi e ficou às margens da rodovia. A outra ficou completamente destruída. Um dos vagões ficou na pista bem como algumas toneladas de grãos. A outra carreta saiu da rodovia.

Diariamente, centenas de carretas partem de cidades das regiões Norte e Médio Norte e vão ao Pará (porto de Miritituba) descarregar grãos.