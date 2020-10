O União de Rondonópolis levou a melhor no clássico mato-grossense diante do Operário de Várzea Grande, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe colorada venceu por 1 a 0, em partida disputada no estádio Luthero Lopes.

João Manuel, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol da partida. Dinei e Andrezinho tabeleram e a bola sobrou para João, que dominou e bateu de esquerda. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Com o resultado, o Colorado entra no G4 do grupo A5 com 7 pontos, ocupando a 4ª posição. Já o Tricolor vem na sequência, em 5º, com 6.

Na próxima rodada, o União visita o Goianésia. O jogo será na quarta-feira (14), no estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia. No dia seguinte (15), o Operário recebe o Goiânia em casa, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Neste final de semana, outra equipe mato-grossense entra em campo pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Em Sinop, a equipe da casa tentará a sua reabilitação diante do São Raimundo de Roraima. O Galo do Norte é o sétimo colocado do grupo A2 com três pontos. As equipes se enfrentam neste domingo, no estádio Gigante do Norte.