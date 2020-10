A pesquisa Destaque do Ano da Associação Comercial e empresarial de Guarantã do norte/MT - ACEG 2020 foi lançada no dia 22 de setembro do corrente ano, e como todos os anos, tem a duração de 30 dias disponíveis para votação. Lembramos que estamos em reta final para a contagem de votos. Já estamos com mais de 2.600 usuários cadastrados em nosso sistema, e nesse momento todo voto faz a diferença para eleger as empresas e profissionais que se destacaram no ano de 2020.

Para participar basta baixar o aplicativo da ACEG disponível no Play Store e App Store “ACEG Guarantã do Norte”, após clique na primeira opção “Destaque do ano Aceg 2020”, e abrir o link “Site”.

Será direcionado a página de cadastro da votação, colocando o seu CPF o sistema identifica automaticamente aqueles que ainda não possuem cadastros, sendo direcionados para a página de cadastramento, sendo necessário CPF, Data de Nascimento, Número de telefone celular e o cadastramento de uma senha para acesso.

Lembramos que a votação somente é permitida para pessoas acima de 16 anos, e para os votos terem validades, é necessário votar acima de 30 %. A ACEG irá sortear um prêmio de R$ 500,00 (Quinhentos reais), para os usuários que votarem acima de 70%.

A pesquisa Destaque do ANO, é um trabalho levado com seriedade e transparência, e é de suma importância para nosso comércio local.

Da Assessoria