O Sinop derrotou, a equipe do São Raimundo, de Roraima, no estádio Gigante do Norte. na tarde de domingo (11/10). Mesmo com um a mais em boa parte do segundo tempo, o Galo do Norte só conseguiu alterar o marcador no final da partida. Tiarinha, aos 49 minutos do segundo tempo, fez o único gol do jogo válido pela 5­ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com o resultado, o Sinop deixa a lanterna do grupo 2, assume a 5ª posição, com 6 pontos, e fica colado na zona de classificação. O São Raimundo, por outro lado, se mantém em 4º, com 7.

Na próxima quarta-feira (14), o Sinop encara o Juventude Samas, do Maranhão, novamente no estádio Gigante do Norte. Já o São Raimundo encara o Moto Club, fora de casa, na quinta-feira (15).

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo)